Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, mussten die Rettungskräfte in die Hauptstraße ausrücken. Von einem Umzugswagen kam eine Bierflasche geflogen und traf einen Zuschauer am Kopf. Dadurch erlitt der Passant eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch versorgt werden. Der in Frage kommende Wagen konnte festgestellt werden, keiner der Besatzung will den Wurf ...

mehr