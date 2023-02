Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zusammenstoß an einer ampelgeregelten Einmündung

Ulm (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Göppingen (07161/632360) beschäftigt die Frage, wer berechtigt in den Einmündungsbereich einfahren durfte. Sie suchen deshalb Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung oder zum Unfallhergang machen können. Am Samstag, gegen 12.00 Uhr, hatte es an der Einmündung der Abfahrt von der B 10 in die Heininger Straße gekracht. Glücklicherweise entstand kein Personenschaden. Ein 62-jähriger PKW-Lenker befuhr die Heininger Straße von Göppingen in Richtung Heiningen. Laut seinen Angaben überfuhr er die Haltelinie als die Ampel auf Gelblicht sprang. Sein 41 Jahre alter Kontrahent verließ die B 10 an der Abfahrt und gibt an, bei Grünlicht losgefahren zu sein. Der Sachschaden wird auf 7 000 Euro geschätzt.

+++++++++++++0286790;

Polizeiführer von Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell