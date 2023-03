POL-OE: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Lennestadt (ots) - Unbekannte Täter öffneten auf einem Tankstellengelände in der Bielefelder Straße am Sonntag (26.03.2023) zwischen 21:00 Uhr und 23:45 Uhr gewaltsam einen Staubsaugerautomaten. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Eurobereich. Beute fiel den Tätern jedoch nicht in die Hände, da der Münzbehälter zuvor vom Personal entleert worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe ...

