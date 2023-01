Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Machtlos auf glatter Straße

Apolda (ots)

Am Freitag, 27.01.2023 kam es in Obertrebra, Dorfstraße in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Skodafahrerin befuhr die abschüssige Dorfstraße mit geringer Geschwindigkeit. Jedoch verlor die Fahrerin durch starke Glätte den Halt und rutschte mit dem Pkw in eine Hauswand. Dabei entstand immenser Sachschaden an der Hauswand in Höhe von ca. 10.000 Euro und am Pkw in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

