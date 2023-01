LPI-J: Fahrrad gestohlen

Weimar (ots) - Am Freitag trieben Telefontrickbetrüger erneut ihr Unwesen in Thüringen. Ab den Vormittagsstunden häuften sich die Mitteilungen besorgter Bürger hierzu bei der Polizei. Allein im Schutzbereich der PI Weimar wurden durch die Beamten im Laufe des Tages 23 Anzeigen aufgenommen. In allen bei der PI Weimar aufgenommenen Fällen wandten die Täter die Masche des sogenannten Schockanrufes an. Angeblich hätte ein naher Verwandter einen schweren Unfall verursacht ...

