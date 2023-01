LPI-J: Drogen gefunden

Weimar (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Freitagmittag entwendeten Unbekannte ein E-Bike in der Abraham-Lincoln-Straße in Weimar. Das Fahrrad stand gesichert mit einem Seilschloss in einem Hinterhof. Der/die Täter zerschnitten das Schloss und entwendeten anschließend das Objekt der Begierde. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein weißes E-Bike der Marke KTM im Wert von ca. 4500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

