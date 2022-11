Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Messer bedroht - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (03. November) haben vier Männer einen Zug von Essen nach Münster ohne Fahrschein genutzt. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem kontrollierenden Zugbegleiter, der wüste Beleidigungen über sich ergehen lassen musste. Ein 30-Jähriger bedrohte den Zugbegleiter mit einem Messer, bevor die Vier beim Halt in Münster flüchteten. Im Rahmen der Fahndung durch die Bundespolizei wurden Videobilder ausgewertet, auf denen die vier in Bremen wohnenden Männer gut zu erkennen waren. Im Hauptbahnhof wurden zwei 14 und 30 Jahre alte Polen und zwei Deutsche im Alter von 21 und 31 Jahren erkannt und festgenommen. Bei dem 30-jährigen Bremer wurde ein Multifunktionswerkzeug mit einer Messerklinge beschlagnahmt, mit dem er den Zugbegleiter bedroht hatte. Gegen die vier Männer wurden Strafverfahren wegen Leistungserschleichung und Beleidigung eingeleitet. Den 30-Jährigen erwartet darüber hinaus noch ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Der Zugbegleiter blieb unverletzt, die polizeibekannten Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

