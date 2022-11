Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Steuerhinterziehung - Bundespolizei verhaftet Maskenverweigerin

Münster - Hamburg (ots)

Am Donnerstagmittag (03. November) hat die Bundespolizei in Münster eine 57-Jährige verhaftet, gegen die ein Haftbefehl bestand. Aufgefallen war sie, weil sie beharrlich gegen die Maskenpflicht im Zug verstieß.

Die Polin musste im ICE auf der Fahrt von Hamburg nach Köln wiederholt vom Zugpersonal auf die Maskenpflicht hingewiesen werden. Nachdem sie die Aufforderungen beharrlich ignorierte, war die Fahrt in Münster für sie zu Ende. Durch die angeforderte Bundespolizei wurde dann auch noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg festgestellt. Aus einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung hatte die in Hamburg lebende Frau noch erhebliche Rückstände bei der Zahlung der Geldstrafe. Die noch offenen 1.300 Euro konnte sie nicht aufbringen. Zur Verbüßung einer 43-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

