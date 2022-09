Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl mit Waffen

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Samstag kam es in einem Supermarkt in der Rathausstraße zu einem Diebstahl mit Waffen. Die beiden polnischen Beschuldigten wurden während der Tatausführung von dem Ladendetektiv beobachtet, welcher unverzüglich die Polizei verständigte. Die beiden Personen wurden sodann angetroffen und mit der Tat konfrontiert. Bei einer Durchsuchung der Person konnten Elektroartikel im Wert von mehreren hundert Euro sowie jeweils griffbereite Messer aufgefunden werden. Da beide Beschuldigten über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden diese zur Vorbereitung eines Untersuchungshaftbefehls vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag werden die Beschuldigten dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über die weitere Verfahrensweise urteilt.

