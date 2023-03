Polizei Köln

POL-K: 230320-3-K Verdacht illegales Rennen - Autos und Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (18. März) nach einem mutmaßlichen Autorennen einen VW Golf und einen Smart sowie die Führerscheine der beiden Fahrer (35, 46) in Köln-Müngersdorf beschlagnahmt. Laut Zeugenaussagen sollen die Männer gegen 0.30 Uhr auf der Aachener Straße in Höhe des Gürtels bei "Grün" nebeneinander an der Haltelinie gewartet und über die geöffneten Seitenfenster miteinander gesprochen haben. Dadurch soll sich der Verkehr hinter den Beteiligten aufgestaut haben. Anschließend seien beide Autos gleichzeitig mit aufheulenden Motoren und mit überhöhter Geschwindigkeit die Aachener Straße in Richtung Weiden gefahren. Alarmierte Polizisten stoppten die Fahrer in Höhe des Brauerweilerwegs. Das Verkehrskommissariat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell