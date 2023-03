Polizei Köln

POL-K: 230320-1-K Polizei fasst drei Tatverdächtige nach Straßenraub

Köln (ots)

Polizisten haben nach einem Raubüberfall auf einen 16-jährigen Kölner am Sonntagabend (19. März) am Bahnhof Mülheim drei Tatverdächtige (16, 17, 17) am Wiener Platz in Köln Mülheim gestellt und vorläufig festgenommen.

Gegen 20.15 Uhr soll das Trio den 16-Jährigen auf dem Treppenabgang des Bahnhofs angesprochen und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert habe. Als der Geschädigte sich weigerte, soll einer der Verdächtigen mit dem Einsatz eines Messers gedroht haben. Nachdem die Angreifer ihm seine Geldbörse abgenommen hatten, flüchteten die mutmaßlichen Räuber in Richtung Wiener Platz.

Streifenpolizisten stellten die Drei kurze Zeit später aufgrund der Beschreibung an der Haltestelle Wiener Platz. Bei der Durchsuchung fanden sie bei einem der Jugendlichen ein Jagdmesser sowie eine Sturmhaube.

Der wohnungslose 17-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Beamten übergaben die Komplizen deren Eltern. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell