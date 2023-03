Polizei Köln

POL-K: 230317-5-K Einsatz gegen Straßenkriminalität - Bilanz - #präsenzimveedel

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16. März) ist die Polizei Köln zusammen mit dem Zoll und Mitarbeitenden von Jugendamt und Ausländeramt der Stadt Köln sowie der Steuerfahndung Köln mit mehreren Razzien, schwerpunktmäßig im Stadtteil Kalk, gegen Straßenkriminalität vorgegangen. Ab 14 Uhr kontrollierten die uniformierten und zivilen Einsatzkräfte insgesamt 76 Personen und mehrere Objekte, die nach polizeilichen Erkenntnissen von bekannten Tatverdächtigen als Rückzugsorte genutzt werden.

Polizisten fertigten insgesamt 16 Strafanzeigen, unter anderem wegen Taschendiebstahl, Ladendiebstahl sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kleine Mengen an Drogen sowie eine PTB-Waffe wurden sichergestellt. Zehn Personen nahmen Einsatzkräfte vorläufig fest und einen Mann, nachdem er im Bereich "Kalk Post" randaliert hatte, in Gewahrsam. Ein 39-jähriger polizeibekannter Taschendieb soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Festnahmen im Detail:

- Zivilfahnder nahmen einen 29-jährigen Tunesier gegen 13.30 Uhr vorläufig fest, nachdem er in einem Schuhgeschäft in den "Kalk Arcaden" drei Schuhpaare in einer präparierten "Klau-Tüte" entwendet haben soll. Die Einsatzkräfte brachten den Mann, mit festem Wohnsitz in Neuss, zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium. - Einsatzkräfte des Ausländeramts nahmen im Bereich der Kalk Post einen 24-Jährigen gegen 15 Uhr, wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes, vorläufig fest. - Zivilkräfte nahmen gegen 17 Uhr auf der Straße "Am Rinkenpfuhl" in der Innenstadt drei Jugendlich aus Algerien und Marokko (15, 16, 16) vorläufig fest, nachdem das Trio zuvor gemeinsam auf der Mittelstraße die Handtasche aus dem Fahrradkorb einer 67-Jährigen entwendet haben soll. Das Diebesgut gaben die Beamten der Geschädigten wenig später zurück. Bei den Festgenommenen aufgefundenes Bargeld stellten die Polizisten als mutmaßliches Diebesgut, ebenso wie geringe Mengen Drogen, sicher. - Wenig später nahmen Zivilbeamte gegen 18 Uhr drei Frauen aus Bosnien-Herzegowina (20, 22, 31) am Bahnhof Deutz Messe vorläufig fest, nachdem diese mehrfach und unabhängig voneinander auf dem Bahngleis versucht haben sollen, Wertsachen aus den Taschen von Reisenden zu entwenden. - Gegen 19.30 Uhr nahmen wiederum zivile Einsatzkräfte einen Algerier (16) und einen Marokkaner (39) fest, nachdem das Duo in der KVB-Haltestelle Messe/Deutz einer Kölnerin (39) zuvor das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet haben soll. Die Polizisten fanden bei dem einschlägig polizeibekannten 39-Jährigen drei mutmaßlich entwendete Mobiltelefone. Da er keinen festen Wohnsitz hat, soll er noch heute vorgeführt werden.

Der Kölner Zoll überprüfte in vier Objekten die angetroffenen Beschäftigten. Vor Ort ergaben sich keine Beanstandungen. Gegen einen Kioskbetreiber leiteten sie je ein Steuerstraf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellten mehr als 50 Dosen mit Shisha-Tabak, fast 550 Liquids und zwölf Zigarren sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Einsatzkräfte der Steuerfahndung Köln fertigten Anzeigen auf Grund einer Steuerstraftat sowie mehreren Ordnungswidrigkeiten. In der Trimbornstraße und der Taunusstraße stellten die Fahnder in drei Betrieben erhebliche Mängel im Bereich der Kassenaufzeichnungen fest. (mw/cs)

