POL-K: 230317-2-K Aktueller Polizeieinsatz: Seniorin von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (17. März) ist am Wiener Platz im Stadtteil Mülheim eine 86 Jahre alte Fußgängerin von einem Lkw erfasst worden. Die Seniorin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 43-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist aktuell im Einsatz und sichert die Unfallspuren. Zudem werden die Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung zum Unfallhergang ausgewertet. Notfallseelsorger der Feuerwehr betreuen mehrere Unfallzeugen.

Nach ersten Ermittlungen wollte der Lkw gegen 9.45 Uhr von der Platzfläche nach links in Richtung Bergisch-Gladbacher-Straße abbiegen. Beim Anfahren erfasste der Lkw dann die vor ihm in Richtung Bahnhaltestelle gehende Frau.

Der Verkehr wird weiträumig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Einsatzkräfte sperren die Zufahrten zum Wiener Platz aus Richtung Genovevastraße und Frankfurter Straße. (al/cs)

