Polizei Köln

POL-K: 230316-4-K/BAB/SU Mit BMW auf A 3 unter Sattelzug gefahren - Blutproben

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (16. März) ist auf der Bundesautobahn 3 zwischen Bad Honnef/Linz und Neuwied der 36 Jahre alte Fahrer eines BMW 116d mit dem Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs kollidiert. Bei dem Aufprall gegen 2.30 Uhr auf der rechten Spur in Richtung Frankfurt verkeilte sich der BMW bis zur Windschutzscheibe unter dem Kühlauflieger. Der infolgedessen schwerverletzte Verursacher gab gegenüber Polizisten an, zuvor Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Die Beamten veranlassten in einer Klinik die Entnahme von Blutproben bei dem 36-Jährigen und stellten seinen totalbeschädigten Wagen sicher. Der unverletzt gebliebene Lkw-Fahrer hatte auf Höhe des Parkplatzes Logebachtal/West angehalten und die Polizei alarmiert. (cg/cs)

