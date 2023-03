Polizei Köln

POL-K: 230316-3-K Zivilbeamte stellen drei mutmaßliche Trickdiebe - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (15. März) drei mutmaßliche Trickdiebe (52, 53, 59) in der Messe im rechtsrheinischen Köln gestellt und festgenommen. Den drei Männern wird vorgeworfen, einen Messebesucher (37) mit dem sogenannten "Jacke an Jacke" Trick in einem Restaurant bestohlen zu haben. Die bei dem 52-Jährigen aufgefunden Beute erhielt der Messegast noch vor Ort zurück.

Das Trio war den Beamten gegen 13.45 Uhr aufgefallen, nachdem sie sich auffällig für die Wertsachen der Gäste im Restaurant interessiert hatten. Der Jüngste der Männer legte seine Jacke über die Stuhllehne und setzte sich direkt hinter den Geschädigten, während seine Komplizen das Umfeld beobachteten und die Sicht der anderen Gäste verdeckten. Vor den Augen der Beamten zog der 52-Jährige ein Geldbündel aus der Manteltasche des mit dem Rücken zu ihm sitzenden Messebesuchers und verließ mit seinen Komplizen das Restaurant - Festnahme.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden Polizisten einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag. Ermittler des Kriminalkommissariats 73 prüfen aktuell, ob das Geld weiteren Straftaten zugeordnet werden kann.

Zwei der Tatverdächtigen (53, 59) stammen aus Algerien und haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Sie sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihr deutscher Komplize ist in Duisburg gemeldet. (sw/cs)

