POL-K: 230316-2-K MK Caglar - Pressetermin zum Start der DNA-Reihenuntersuchung

Köln (ots) - Ein 8-jähriger Junge ist am Mittwochnachmittag (15. März) auf dem Europaring in Neubrück von einem Mercedes (Fahrer: 29) angefahren und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der junge Kölner zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund gegen 15 Uhr hinter einem an der Haltestelle "Ludwig-Quidde-Platz" stehenden Bus auf die Fahrbahn ...

