POL-K: 230316-5-K Pedelec-Fahrerin missachtet Vorfahrt - Klinik

Köln (ots) - Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (15. März) drei mutmaßliche Trickdiebe (52, 53, 59) in der Messe im rechtsrheinischen Köln gestellt und festgenommen. Den drei Männern wird vorgeworfen, einen Messebesucher (37) mit dem sogenannten "Jacke an Jacke" Trick in einem Restaurant bestohlen zu haben. Die bei dem 52-Jährigen ...

