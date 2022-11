Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Sehr verwundert war eine 67jährige Bückeburgerin, die am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in einem Bückeburger Einkaufsmarkt in der Kreuzbreite ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte und ihr Portemonnaie in der Handtasche nicht mehr vorfand.

Die Geldbörse wurde der Geschädigten von einem Taschendieb unbemerkt aus der umgehängten Handtasche entwendet.

In dem braunen Portemonnaie waren 100 Euro Bargeld und nahezu alle wichtigen Ausweiskarten incl. EC-Karte.

