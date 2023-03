Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Rempler in Diskothek: Mann wird am Schloßberg mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen im Bereich des Pforzheimer Schloßbergs mit einem Messer verletzt worden.

Die Vorgeschichte begann in einer in unmittelbarer Nähe befindlichen Diskothek. Dort soll es bereits zu einem Anrempeln gekommen sein, wobei die näheren Hintergründe noch unbekannt sind. Gegen 3:15 Uhr kam es dann im Freien am Schloßberg zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen dem Geschädigten und dem noch unbekannten Täter, der sich in Begleitung von fünf weiteren Personen befand. Dabei soll der Unbekannte mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen haben, der daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Auch die Begleiter des Täters sollen auf den Mann eingeschlagen haben.

Über die Gruppierung um den Täter herum ist bislang bekannt, dass eine der Personen einen weißen und eine andere einen orangenen Pullover getragen haben soll. Die Angreifer seien zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen und hätten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

