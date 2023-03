POL-PDPS: Hausfriedensbruch-Diebstahl-Sachbeschädigung

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, um 17:20 Uhr, stand ein weißer Dacia mit WI-Kennzeichen an der Ampel der Kreuzung zur Landauer Straße. Dahinter stand ein weißer Audi. Nachdem die Ampel auf grün sprang, scheiterten mehrere Anfahrtsversuche des Dacia, wobei dieser immer weiter zurückrollte, bis er schließlich mit der Front des Audi kollidierte. Offensichtlich gelang es dem Unfallverursacher genau dann, endgültig loszufahren, was er auch unerkannt tat. An dem Audi ...

mehr