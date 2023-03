Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 17:20 Uhr, stand ein weißer Dacia mit WI-Kennzeichen an der Ampel der Kreuzung zur Landauer Straße. Dahinter stand ein weißer Audi. Nachdem die Ampel auf grün sprang, scheiterten mehrere Anfahrtsversuche des Dacia, wobei dieser immer weiter zurückrollte, bis er schließlich mit der Front des Audi kollidierte. Offensichtlich gelang es dem Unfallverursacher genau dann, endgültig loszufahren, was er auch unerkannt tat. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Am Dienstag, um 17:30 Uhr, parkte ein schwarzer Audi vor der Spitalstraße 20 in Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Ein siberner, grauer oder silbergrauer SUV, eventuell mit LÖ-Kennzeichen, wendete in der Einbahnstraße und streifte dabei den Audi, wobei ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand. Der SUV, vermutlich von einer jüngeren Frau gefahren, die gerade mit dem Handy telefonierte, entfernte sich entgegen der Einbahnstraße.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell