Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffiti-Schmierereien im Bahnhofsbereich

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Sonntagmorgen bis zum späten Sonntagabend haben unbekannte Täter in der Bahnhofstraße zwei Gebäude mit Graffiti beschmiert. Am Montagmorgen wurden auf der linken Seite des Bahnhofgebäudes sowie auf der rückwärtigen Seite der Lagerhalle eines Autohauses Schriftzüge mit FCK-Bezug festgestellt. Diese wurden vermutlich von zum Spiel an- bzw. abreisenden Fans aufgesprüht. Die Kosten für die Beseitigung dürften im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

