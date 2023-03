PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfallflucht in Elz

Limburg (ots)

Am Freitag den 03.03.2023 kam es in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 16:30 Uhr in 65604 Elz in der Weberstraße Höhe Hausnummer 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich aus einer Hofeinfahrt heraus und gegen das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Der BMW des Geschädigten wurde im Bereich des hinten Kotflügels auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden am BMW beträgt ca. 2000EUR.

