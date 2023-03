PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kind in Fußgängerzone belästigt +++ Anhänger gestohlen +++ Berauschter Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Rollerdiebstähle +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Kind in Fußgängerzone belästigt,

Limburg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.03.2023, 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Mittwochmittag ein Kind in der Limburger Fußgängerzone belästigt und bedrängt worden. Eine 12-Jährige war mit Freunden am Mittag in der Innenstadt unterwegs. In der Nähe der roten Kirche in der Bahnhofstraße trennten sich ihre Wege und das Mädchen ging gegen 13:15 Uhr alleine in Richtung des Busbahnhofs weiter. Hierbei sei sie dann plötzlich von einem fremden Mann angesprochen worden. Dieser habe zuerst ihre Telefonnummer verlangt und sie dann bedrängt. Auch auf Aufforderungen sie in Ruhe zu lassen, habe der Mann nicht reagiert. Schließlich habe die 12-Jährige fliehen und mit dem Bus nach Hause fahren können. Der Täter, der dem Mädchen auch schon in den Tagen zuvor am Bahnhof aufgefallen war, wurde als circa 20 Jahre alt beschrieben. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen und eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover, schwarze Schuhe und eine dunkelgraue Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat die Situation an der evangelischen Kirche zufällig beobachtet? Ist jemanden der beschriebene Mann in der Nähe des Bahnhofs aufgefallen?

2. Anhänger gestohlen,

Beselich-Obertiefenbach, Niederstein Nord, Dienstag, 28.02.2023, 16:00 Uhr und Mittwoch, 01.03.2023, 06:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Obertiefenbach ein Anhänger von einem Grundstück gestohlen. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zu einem Abstellplatz am Kompostwerk Beselich verschafft. Auf dem Gelände wurden die Vorhängeschlösser von zwei Containern aufgebrochen, aus dem Inneren der Behältnisse wurde jedoch offenbar nichts entwendet. Einen abgestellten Anhänger der Marke "Lorries" zum Transport von Baumaschinen entwendeten die Unbekannten jedoch komplett von dem umzäunten Grundstück. Wie dieser abtransportiert wurde ist bisher nicht bekannt. An dem Anhänger waren die litauischen Kennzeichen "NL 984" angebracht. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

3. Berauschter Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Weilmünster, Spitzenmühle, Mittwoch, 01.03.2023, 13:15 Uhr

(wie) Am Mittwoch zog die Polizei einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr, der zudem keine Fahrerlaubnis hatte. Eine Streife der Weilburger Polizei kontrollierte gegen 13:15 Uhr an der L 3054 zwischen Laubuseschbach und Weilmünster einen verdächtigen BMW. Der 24-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem stellte sich bei der Überprüfung der ausgehändigten Dokumente heraus, dass der Führerschein des Mannes aufgrund des Entzuges der Fahrerlaubnis zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Somit hätte er auch nüchtern nicht fahren dürfen. Da ein Drogenvortest den Verdacht der Beamten bestätigte, wurde der 24-Jährige vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Ein Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten ein.

4. Motorrollerdiebstahl,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Dienstag, 28.02.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 01.03.2023, 05:00 Uhr

(sun)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Limburg-Offheim ein Motorroller gestohlen. Zwischen 20:00 Uhr am Dienstag und 05:00 Uhr am Mittwoch entwendeten unbekannte Täter das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen "021-KNM" aus der Limburger Straße. Täterhinweise liegen bisweilen nicht vor. Der weiß-orangene Motorroller der Marke Peugeot hat einen Wert von circa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

5. Motorroller in Frickhofen gestohlen,

Dornburg-Frickhofen, Schulstraße, Freitag, 10.02.2023, 14:30 Uhr bis Samstag 11.02.2023, 10:45 Uhr

(sun)Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag, den 10.02.2023 und Samstag, den 11.02.2023 einen Motorroller in Frickhofen. Zwischen 14:30 Uhr und 10:45 Uhr am Samstag verschwand aus der Schulstraße ein Motorroller der Marke Peugeot, Modell Kisbee, in hellblau mit einer schwarzen Sitzbank. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen "967-SAS" angebracht. Auf noch unbekannte Art und Weise überwanden die Diebe die entsprechenden Sicherungsvorkehrungen und flohen mit dem Zweirad in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140 - 0 um sachdienliche Hinweise.

