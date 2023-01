POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht nach Unfallflucht den Fahrer eines schwarzen Kombis sowie weitere Zeugen

Rheinberg (ots) - Über einen Lichtschacht gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Winterswicker Weg. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Besitzers und drangen vermutlich in der Zeit von Montag bis Mittwoch in das Haus ein. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher alle Räume und flüchteten über die Terrassentür und den Garten in unbekannte Richtung. Was ...

mehr