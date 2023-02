PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mobiltelefon mit Gewalt gestohlen +++ Dieb flüchtet und vergisst Fahrrad +++ Einbrüche +++ Betrunkene bei Unfällen verletzt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mobiltelefon mit Gewalt gestohlen,

Limburg, Im Schlenkert, Sonntag, 26.02.2023, 17:10 Uhr

(wie) In Limburg ist einer Frau am Sonntag ein Mobiltelefon gewaltsam gestohlen worden. Ein Mann soll gegen 17:10 Uhr eine Frau in der Straße "Im Schlenkert" angesprochen und für ein Telefonat um ihr Mobiltelefon gebeten haben. Als die 40-Jährige ihr Handy im Anschluss zurückforderte, soll der Mann ihr mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Danach sei er mit dem Mobiltelefon in der Hand in Richtung Bahnhof verschwunden. Der Unbekannte soll 23 bis 24 Jahre alt gewesen und ein Basecap getragen haben. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

2. Dieb flüchtet und vergisst Fahrrad,

Villmar-Langhecke, Leistenbachstraße, Sonntag, 26.02.2023, 22:20 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat ein Unbekannter versucht Gegenstände aus einer Garage in Langhecke zu stehlen, als er erwischt wurde floh er und vergaß sein Fahrrad mitzunehmen. Der Dieb hatte gegen 22:20 Uhr ein Grundstück in der Leistenbachstraße betreten und dort die Garage am Haus geöffnet. Während er offenbar Werkzeuge und die dazugehörigen Akkus zusammensuchte und zum Abtransport bereitlegte, bemerkte eine Bewohnerin das Licht in der Garage und sah aus den Fenstern. Dies sah der Dieb wiederum und floh schnell vom Grundstück. Hierbei ließ er ein Fahrrad auf dem Grundstück zurück, mit dem er zu Tatort gefahren war. Entwendet wurde nichts, den Täter konnte die Polizei bei einer Fahndung nicht mehr erwischen. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher. Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Einbruch in Bäckereifiliale,

Elz, Hadamarer Straße, Montag, 27.02.2023, 03:20 Uhr

(wie) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckereifiliale in Elz eingebrochen. Gegen 03:20 Uhr wurde die Polizei in die Hadamarer Straße gerufen, da eine Angestellte bei Arbeitsbeginn einen Einbruch bemerkt hatte. Unbekannte Täter hatten offenbar im Schutze der Dunkelheit die Eingangsschiebetüren gewaltsam geöffnet und waren so in das Innere gelangt. Dort wurden Schränke und Kassen aufgehebelt, entwendet haben die Einbrecher aber nichts. So verließen sie das Gebäude ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140 - 0 um sachdienliche Hinweise.

4. Versuchter Einbruch,

Waldbrunn-Fussingen, In der Struth, Sonntag, 26.02.2023, 01:15 Uhr

(wie) In Fussingen haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht in ein Wohnhaus einzubrechen, sie wurden von der Bewohnerin verscheucht. Eine 39-Jährige wurde gegen 01:15 Uhr von seltsamen Geräuschen an ihrer Eingangstür in der Straße "In der Struth" aufgeschreckt. Als sie die Lichter einschaltete und sich zur Tür begab, flüchteten die Einbrecher unverrichteter Dinge. Sie hinterließen einen Schaden an der Haustür. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Autoreifen zerstochen,

Weilburg, Am Kirmesplatz, Samstag, 25.02.2023, 16:30 Uhr bis Sonntag, 26.02.2023, 08:30 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in Weilburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen eines Pkw zerstochen. Am Sonntagmorgen musste eine 21-Jährige in der Straße "Am Kirmesplatz" feststellen, dass ein Unbekannter, seit sie ihren grauen Opel Astra dort in einer Parkbucht am Samstagnachmittag abgestellt hatte, die Reifen des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite durch Zerstechen zerstört hatte. Die Reifen an allen umstehenden Pkw waren unbeschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 300 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen genommen.

6. Betrunkener stürzt mit dem Fahrrad,

Limburg, Weilburger Straße, Samstag, 25.02.2023, 01:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann schwer verletzt, als er betrunken mit seinem Fahrrad stürzte. Der 30-Jährige war mit einem Damenrad auf der Weilburger Straße von der Westerwaldstraße in Richtung Brückengasse unterwegs. Im Bereich einer Baustelle stürzte er aufgrund seiner Alkoholisierung und verletzte sich dabei schwer. Er fuhr zunächst noch nach Hause, musste von dort dann aber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille, daher ließ die Polizei eine Blutprobe entnehmen. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

7. Frau fährt alkoholisiert gegen Baum

Dornburg-Thalheim, Frickhöfer Straße, Samstag, 25.02.2023, 21:20 Uhr

(wie) Eine Frau hat am späten Samstagabend unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht, bei dem sie mit ihrem Pkw gegen einen Baum fuhr. Die 49-Jährige war mit einem Opel auf der Frickhöfer Straße in Richtung Thalheim Ortsmitte unterwegs. Direkt am Ortseingang Thalheim kam sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Während die mitgefahrene zwölfjährige Tochter glücklicherweise unverletzt blieb, musste die Fahrerin vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Frau offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die 12-Jährige wurde in die Obhut der Familie übergeben.

Autobahnpolizei

1. Standstreifenfahrer droht mit Pfefferspray, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Samstag, 25.02.2023, 11:50 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein dreister Standstreifenfahrer auf der A3 bei Niedernhausen andere Verkehrsteilnehmer bedroht, in einem Fall wurde sogar ein Pfefferspray als Drohmittel genutzt. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten am Samstagmittag die Polizei, da sie auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich Theißtal bedroht worden waren. Offenbar hatte ein weißer BMW X7 den Stau auf der Autobahn über den Standstreifen überholen wollen. Wenn dies aus Platzmangel nicht möglich war, soll der Fahrer gegen die Fensterscheiben der stehenden Fahrzeuge geschlagen und die Menschen bedroht haben. In einem Fall wurde berichtet, dass ein Pfefferspray als Drohung vorgehalten wurde. Eine Streife der Polizei konnte den BMW mit WEL-Kennzeichen auf der Autobahn ausfindig machen und am Wiesbadener Kreuz stoppen und kontrollieren. Das Pfefferspray hatte der 37-jährige Fahrer bei der Kontrolle noch bei sich, er gab an, dringend zum Bahnhof zu müssen. Der Fahrer entsprach genau der Beschreibung die von den bedrohten Anrufern durchgegeben worden war. Nach der Identitätsfeststellung durfte der BMW weiter fahren. Die Autobahnpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/345-4140 um Hinweise. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer, die auch von dem BMW-Fahrer bedroht worden sind und dies noch nicht zur Anzeige gebracht hatten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell