PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Shisha-Lounge +++ WhatsApp Betrug erfolgreich +++ Angriff auf Polizeibeamte und Widerstand bei Festnahme +++ Verletzte bei Unfall in Limburg +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Shisha-Lounge,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Donnerstag, 02.03.2023, 03:00 Uhr bis 14:50 Uhr

(wie) In Limburg ist am Donnerstag in eine Shisha-Lounge eingebrochen worden. Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag zu den City-Arkaden gerufen, da ein 25-Jähriger beim Öffnen der Shisha-Lounge einen Einbruch festgestellt hatte. Beamte der Tatortgruppe der Kriminalpolizei fuhren in die Dr.-Wolff-Straße und nahmen den Sachverhalt auf. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür zum Innenhof aufgehebelt und waren so in das Innere des Etablissements gelangt. Die Räumlichkeiten wurden offenbar nach Wertsachen durchsucht und schließlich 100 EUR Bargeld und circa 45 Wasserpfeifen entwendet. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

2. WhatsApp Betrug erfolgreich,

Limburg, Mittwoch, 01.03.2023 bis Donnerstag 02.03.2023

(wie) In den letzten Tagen waren Betrüger mit der WhatsApp Masche erfolgreich. Eine Limburgerin wurde im Urlaub über den Nachrichtendienst auf ihrem Mobiltelefon kontaktiert. Ein Unbekannter gaukelte der 68-Jährigen vor, dass es sich beim Versender der Nachrichten um die Tochter handelte, die angeblich eine neue Telefonnummer habe. Am Mittwochabend wurde die Frau dann von der angeblichen Tochter um den Gefallen gebeten, eine Rechnung per Überweisung zu bezahlen. Im guten Glauben der eigenen Tochter zu helfen, überwies die Frau das Geld auf das angegebene Konto. Am Donnerstagmittag kam es dann noch zu einer weiteren Überweisung auf Bitten der angeblichen Tochter. Als der Betrug danach aufflog, war es bereits zu spät und die mehreren Tausend Euro weg. Leider scheinen noch nicht alle Menschen die Maschen der Betrüger zu kennen, daher bittet die Polizei eindringlich: -Gehen Sie niemals auf Geldforderungen am Telefon ein -Besprechen Sie sich immer zuerst mit Verwandten oder Freunden -Verständigen Sie im Zweifel die Polizei -Sprechen Sie mit älteren Menschen über die Betrugsversuche und klären Sie sie auf

3. Angriff auf Polizeibeamte und Widerstand bei Festnahme, Hadamar, In der Gärtnerei, Donnerstag, 02.03.2023, 20:15 Uhr

(wie) Am Donnertagabend musste die Polizei in Hadamar einen sich illegal in einer Wohnung aufhaltenden Mann festnehmen, der dabei die Beamten Angriff und erheblich Widerstand leistete. Der polizeibekannte 36-Jährige war gewaltsam in eine Wohnung in der Straße "In der Gärtnerei" eingedrungen, obwohl er sich aufgrund eines Gerichtsbeschlusses nicht mehr dort aufhalten darf. Die herbeigerufene Streife der Polizei fand den betrunkenen Mann im Wohnzimmer und nahm ihn fest. Bei der Durchsuchung trat der 36-Jährige plötzlich gegen den Oberschenkel eines Beamten. Zudem versuchte er einem weiteren ins Gesicht zu schlagen. Trotz massiven Widerstand konnten die Polizisten den Mann fesseln und in den Streifenwagen bringen. Während der Fahrt zur Dienststelle trat der aggressive Mann nochmals einen Beamten. In der Gewahrsamszelle der Polizeistation spuckte er zudem einem Polizisten ins Gesicht. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 36-Jährige die Beamten fortwährend. Auf Anordnung der Bereitschaftsrichterin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, auch hierbei leistete er Widerstand. Anschließend verblieb der Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

4. Verletzte bei Unfall in Limburg,

Limburg, Hospitalstraße, Donnerstag, 02.03.2023, 11:10 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag wurden zwei Menschen bei einem Unfall in Limburg leicht verletzt. Ein 48-Jähriger befuhr mit einem Audi die Hospitalstraße von der Grabenstraße in Richtung Schiede. In Höhe einer Bankfiliale beabsichtigte der Fahrer in eine freie Parkbucht am Fahrbahnrand einzuparken. Hierzu hielt er auf der Fahrbahn an. Ein nachfolgender 29-Jähriger in einem Linienbus wartete den Einparkvorgang nicht ab, sondern fuhr an dem Audi vorbei. Hierbei kam es zur Kollision mit der hinteren linken Ecke des Pkw. Die beiden Insassen des Audi wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Da es unterschiedliche Aussagen gibt, ob der Audi bei der Kollision rückwärts fuhr, ist dies Gegenstand der Ermittlungen. Dazu erbittet die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Der Sachschaden wird auf 11.000 EUR geschätzt.

5. Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Donnerstag 02.03.2023, 15:40 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Donnerstagnachmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15:40 Uhr in die Elzer Straße zu einer gewerblichen Halle gerufen, da dort ein Mann von einem Betonkübel eingequetscht worden war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag der 40-Jährige noch immer unter dem Betonkübel. Er konnte von der Feuerwehr aus seiner Lage befreit und vom Notarzt behandelt werden. Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Gießen geflogen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert und ein Mitarbeiter kam zur Unfallstelle. Für die Polizei ergaben sich bisher keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Landung und Start des Hubschraubers wurden abgesichert.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag, Hadamar, Bundesstraße 54

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

