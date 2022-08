Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

PKW-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Kalkar-Wissel (ots)

Am Sonntag (7. August 2022) kam es auf der Griether Straße zu einem Unfall bei dem ein 46-jähriger Autofahrer aus Geldern schwer verletzt wurde. Eine 64-Jährige aus Kalkar war gegen 18:50 Uhr in ihrem Kia Picanto auf dem Deich der Griether Straße in Richtung Grieth unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Käfer, mit dem der Mann aus Geldern unterwegs war. Er wurde in seinem Oldtimer eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam ein Unfallsachverständiger zum Unfallort. Die beiden beteiligten Autos wurden sichergestellt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell