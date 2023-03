PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall mit leicht verletzter Person im ICE Gebiet

Limburg (ots)

Am Freitag den 03.03.2023 kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Londoner Straße Höhe Hausnummer 22 im ICE Gebiet in Limburg. Ein Motorradfahrer wollte dabei an einem auf der Fahrbahn haltenden Pkw vorbeifahren. In diesem Augenblick fuhr der Pkw nach links, da dieser auf der Fahrbahn wenden wollte und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Limburg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000EUR

