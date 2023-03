POL-WAF: Beckum. Einbruch in Lagerhallen des Bauhofs - Korrektur der Pressemeldung vom 21.03.2023, 9:00 Uhr

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 21.3.2023 brach ein unbekannter Täter gegen 4.10 Uhr in ein Computergeschäft an der Beckumer Straße in Ahlen ein. Der Einbrecher stahl aus dem Ladenlokal Grafikarten. Zu einem weiteren vollendeten Einbruch in ein Computergeschäft kam es gegen 5.10 Uhr auf der Weststraße. Hier wurden ebenfalls Grafikkarten gestohlen. Zwischen 4.10 Uhr und 4.50 Uhr versuchten Unbekannte in ein ...

