Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Hoher Schaden nach Baucontaineraufbruch

Herford (ots)

(um) Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 08:30 Uhr morgens, verständigten Mitarbeiter einer Bauunternehmung an einer Baustelle an der Stadtholzstraße die Polizei über einen Einbruch. Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor einen Baucontainer der Firma, welcher mit einem Schloss gesichert war, aufgebrochen. Die Täter konnten so mehrere Baumaschinen und Werkzeuge stehlen. U.a. entwendeten die Einbrecher eine Kransteuerung im Wert von mindestens 2.000.- Euro. Der Schaden dürfte sich insgesamt bei mehreren tausend Euro liegen. Die Polizei sucht Zeugen für diesen Einbruch. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

