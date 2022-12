Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen von Unfallort - Geschädigte unter abgegebener Nummer nicht zu erreichen - Zeugenhinweise erbeten

Kirchlengern (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat in Herford ermittelt in einem besonderen Fall der Verkehrsunfallflucht, der bereits am Donnerstag, den 17.11.2022, gegen 17:00 Uhr ereignete. An der Lübbecker Straße auf dem Parkplatz der dortigen Postfiliale fuhr eine PKW Fahrerin gegen eine Fußgängerin, die den Parkplatz überquerte. Vor Ort kümmerte sich die etwa 40-jährige Fahrerin noch um das Unfallopfer. Sie bat diese sogar in Ihren Pkw einzusteigen und fuhr sie ins Lukas-Krankenhaus. Dort händigte die etwa 170 cm große Verursacherin des Unfalles einen Zettel mit einer Telefonnummer und ihrem Namen aus. Die Daten schienen bislang nicht zu stimmen, den weder dem Unfallopfer noch der Polizei gelang es, die Frau auf diesem Wege zu kontaktieren. Es ist möglich, dass in der Aufregung falsche bzw. unvollständige Daten übergeben wurden. Von daher wird die Verursacherin einmal gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herford zu melden. Es handelte sich um einen roten PKW, der die Fußgängerin verletzte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

