POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede Gestern erschien eine Frau auf der Polizeiwache in Meschede und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall. Dieser hatte sich nach ihren Angaben schon am Freitag, den 10.06.2022 gegen 11:35 Uhr ereignet. Die Frau gab an, dass sie an der Bushaltestelle Steinstraße/Kreishaus mit ihrem Kinderwagen durch die hintere Tür in den Bus nach Eslohe einsteigen wollte. Plötzlich habe der Busfahrer ...

mehr