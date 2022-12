Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch - Schaufensterscheibe an Geschäft beschädigt

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (08.12.), vermutlich am frühen Morgen gegen 05:45 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter an der Straße Mausefalle mehrfach gegen eine Schaufensterscheibe. Die vordere der beiden Scheiben zersprang, so dass es bei einem Einbruchversuch blieb. Die minderwertigen Auslagen in dem Schaufenster des Geschäftes an der Mausefalle blieben unbeschädigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Straftat. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

