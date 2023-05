POL-PB: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pedelec - Blutprobe

Salzkotten-Thüle (ots) - (CK) - Am Mittwochmittag (17.05., 11.50 Uhr) drang ein bislang unbekannter Einbrecher durch ein seitliches Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus am Südring ein. In dem Haus wurden einige Zimmer durchsuchte. Als der Einbrecher bemerkte, dass sich im Obergeschoss des Hauses noch ein Bewohner befand, flüchtete er ohne Beute vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt ...

