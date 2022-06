LPI-G: Vandalismus

Gera (ots) - Am Sonntag stellten die Beamten der Geraer Polizei insgesamt vier Verkehrsteilnehmer fest, die am Straßenverkehr teilnahmen, obwohl sie durch Alkohol- bzw. Betäubungsmittelkonsum ungeeignet waren. So fuhr ein 62-Jähriger um 17:10 Uhr mit 2,22 Promille in der Heinrichstraße mit einem E-Scooter herum. Er war den Beamten aufgefallen, weil er mit deutlichen Schlängellinien fuhr und sein E-Scooter kein ...

