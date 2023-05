Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Einbruch - Polizeibeamte treffen auf gestohlenen Mercedes, Täter flüchten

Paderborn (ots)

(CK) In der Nacht zu Mittwoch (17.05.) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Kfz-Werkstatt an der Neuhäuser Straße ein. Aus den Innenräumen stahlen die Täter unter anderem Fahrzeugschlüssel. Mit einem dieser Schlüssel öffneten sie einen vor der Werkstatt geparkten älteren Mercedes der A-Klasse und entwendeten das Auto. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte das Auto aber zunächst nicht dingfest machen.

Das änderte sich jedoch einen Tag später.

Am Donnerstag (18.05., 11.05 Uhr) waren Polizeibeamte auf der Pipinstraße unterwegs. Hier bemerkten sie einen älteren DaimlerChrysler A160, der mit vier Personen besetzt war. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren.

Auf der Bahnhofstraße gaben die Einsatzkräfte deutliche Anhaltezeichen, die der Fahrzeugführer jedoch nicht beachtete. Er fuhr stattdessen weiter über die Florianstraße in Richtung Riemekestraße und dann in entgegengesetzter Fahrtrichtung in die Salentinstraße.

Auf Höhe des Riemekeparks stoppte das Fahrzeug schließlich unvermittelt. Die vier männlichen Insassen sprangen aus dem Auto heraus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die sofortige Verfolgung und Fahndung nach den Flüchtigen blieb leider ohne Erfolg. Allerdings konnte einer der Insassen eindeutig durch die Beamten erkannt werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben dann, dass es sich bei dem Auto um die tags zuvor gestohlene A-Klasse handelte.

Die Diebe hatten zwischenzeitlich die Originalkennzeichen entfernt und andere, ebenfalls gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Mercedes wurde sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Gesamtsachverhalt laufen und dauern an.

Strafanzeigen wegen Einbruchs, Diebstahls von Kfz und Kfz-Kennzeichen sowie Urkundenfälschung wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell