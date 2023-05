POL-PB: Gemeinsame Verkehrskontrolle der Verkehrsdienste Paderborn und Höxter

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (CK) - In der Nacht zu Dienstag (16.05.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in zwei nebeneinander liegende Gaststätten an der Bielefelder Straße ein. An einem Imbiss hebelten die Täter ein seitliches Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Aus der Kasse stahlen sie das Wechselgeld. In die daneben liegende Gaststätte gelangten die Einbrecher durch Aufhebeln ...

