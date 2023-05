POL-PB: Polizeieinsatz an Grundschule

Bad Wünnenberg (ots) - (CK) - In der Nacht zu Montag (15.05.) waren Einbrecher unterwegs und drangen in zwei Werkstätten ein, die sich in einem Gebäudekomplex an der Graf-Zeppelin-Straße befinden. Durch Einschlagen von rückwärtigen Fensterscheiben gelangten die Täter in einen Fliesenhandel und ein Elektrofachgeschäft. Aus den Innenräumen des Elektrohandels stahlen die Einbrecher mehrere Kabeltrommeln, einen ...

