Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Abbiegen - 64-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Paderobrn (ots)

(CK) - Am Montagmorgen (15.05., 09.10 Uhr) war eine 69-jährige Frau aus Salzkotten mit ihrem Skoda Octavia auf der Paderborner Straße aus Richtung Elsen kommend in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Straße Almeaue abzubiegen.

Während dieses Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Rennradfahrer, welcher ihr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg, der für beide Fahrtrichtungen frei gegeben ist, entgegenkam.

Der Radfahrer stürzte infolgedessen und verletzte sich dabei schwer.

Mit einem Rettungswagen wurde er zur stationären Behandlung in das Vincenz Krankenhaus in Paderborn verbracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell