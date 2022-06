POL-KA: (KA) Karlsruhe-Grötzingen - Polizeibeamter aufgrund Widerstandshandlung dienstunfähig

Karlsruhe (ots) - Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war am frühen Montagmorgen am Kreisverkehr in der Industriestraße in Waghäusel. Ein 27-jähriger VW-Fahrer bemerkte wohl zu spät, dass der vor ihm fahrende Opel abbremste um einem Radfahrer das Überqueren der Fahrbahn am Kreisverkehr zu ermöglichen. Der VW fuhr dem Opel auf und der Opel brachte den ...

