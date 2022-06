Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Unfall am Kreisverkehr - zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen war am frühen Montagmorgen am Kreisverkehr in der Industriestraße in Waghäusel.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer bemerkte wohl zu spät, dass der vor ihm fahrende Opel abbremste um einem Radfahrer das Überqueren der Fahrbahn am Kreisverkehr zu ermöglichen. Der VW fuhr dem Opel auf und der Opel brachte den Radfahrer zu Fall. Sowohl die 30-jährige Opel-Fahrerin als auch der 60-jährige Radfahrer wurden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

