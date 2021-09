Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tabak im Wert von über 5.000 Euro entwendet - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagmittag (27.09.2021) haben unbekannte Täter am Bahnhof in Siegen mehrere Kartons mit Tabak gestohlen.

Ein LKW-Fahrer belieferte einen Kiosk, als die Täter zugeschlagen haben. Aus dem Laderaum des Lieferwagens klauten sie Tabak im Wert von über 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

