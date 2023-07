Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.07.2023

Peine (ots)

Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag, 30.06.2023, auf Sonnabend, 01.07.2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Peine Handorf, Hoher Weg, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. In dem Haus werden mehrere Räume durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Zeugen, die in der vorangegangenen Nacht Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Peine unter 05171-9990.

Kontrolle eines Mofafahrers führte zur Feststellung von mehreren Verstößen

Am Sonnabend, 01.07.2023, gegen 00:52 Uhr stellten Polizeibeamte der Polizeistation Ilsede im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Adenstedt, Große Straße, bei einem 28-jährigen aus der Gemeinde Hohenhameln gleich mehrere Verstöße fest. So stand der Mofaführer nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten neben einem Teleskopschlagstock und einem Einhandmesser auch noch Betäubungsmittel. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag, 30.06.2023, auf Sonnabend, 01.07.2023, in Hohenhameln, Harberstraße 16, gewaltsam in das dortige Schulgebäude ein. In dem Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und aus dem Sekretariat wurden mehrere Tablets entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 7.000,- Euro.

Verkehrsunfall

Am Sonnabend, 01.07.2023, um 14:30 Uhr, kam es in Peine, in der Wiesenstraße, im dortigen Kreuzungsbereich zur Fritz-Stegen-Allee, aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Nach jetzigem Ermittlungstand befuhr eine 70-jährige Peinerin mit ihrem Opel Meriva die Fritz-Stegen-Allee und beabsichtigte auf die Wiesenstraße, in Richtung Fuhsering, abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 83-jährige Peinerin, welche mit ihrem Opel Corsa die Wiesenstraße in Richtung Feldstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde keine der beiden Fahrzeugführerinnen verletzt. An den beteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell