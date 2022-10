Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 6.45 Uhr. Der 26-jährige Fahrer eines Seat fuhr auf der Landstraße in Orsenhausen und war in Richtung in Richtung Schwendi unterwegs. Der Seatfahrer bog an der Einmündung zur Dietenheimer Straße nach links ab. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad der Marke ...

mehr