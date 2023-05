Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Günterfürst: Brand eines Wohnhauses

Erbach (ots)

Am Mittwochvormittag (10.05.), gegen vor 10.20 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand in der Straße "In der Klinge" gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend zügig unter Kontrolle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Geschehen drei Personen, darunter auch die 84-jährige Bewohnerin, durch das Einatmen von Rauchgas verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro. In einem Zimmer des Wohnhauses brach bereits am Montagmittag (08.05.) ein Brand aus bislang unbekannter Ursache aus und wurde anschließend von der Feuerwehr gelöscht. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an. Zudem wird von der Polizei geprüft, inwieweit die Vorfälle in Zusammenhang stehen.

