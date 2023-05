Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Weißer Toyota RAV4 gestohlen (HP-KR 203)

Zwingenberg (ots)

Ein auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in Friedrichstraße geparkter weißer Toyota RAV4, geriet in der Nacht zum Mittwoch (10.05.) in das Visier von Dieben. Die Täter entwendeten das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HP-KR 203 im Wert von über 40.000 Euro auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise auf den Verbleib des Toyota geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

