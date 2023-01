Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Blieskastel-Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am 17.01.2023, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bliesgaustraße in Blieskastel-Lautzkirchen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren, vermutlich mit einem gelben Kleinwagen mit Homburger Kreiskennzeichen, den Außenspiegel eines VW Polo, der kurz zuvor aus seiner Garage herausgefahren war. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Kirkel.

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Homburg , Tel.: 06841 1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell