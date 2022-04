Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Alkoholisiert, aber ohne Geld

Freiburg (ots)

Breisach - Die Mitarbeiterin einer Lokalität in Breisach bat die Polizei am Freitag, 29. April 2022, gegen 01:20 Uhr, um Unterstützung, da ein stark alkoholisierter Gast seine Rechnung nicht bezahlten konnte und stattdessen für Streitigkeiten sorgte. Der 60-Jährige, der mit dem Fahrrad zur Gaststätte kam, konnte niemanden benennen, der ihn abholt; außerdem fehlte ihm das nötige Geld, um den Heimweg mit dem Taxi antreten zu können. Aufgrund eines Wertes von über 2,6 Promille wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen und am nächsten Morgen wieder entlassen werden konnte. Die Kosten werden ihm in Rechnung gestellt.

