Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 11.01.2023, ca. 16:00 Uhr und Freitag, den 13.01.2023 um ca. 12:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Mainzer Straße in Homburg. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster auf der Gebäuderückseite gelangten die Täter ins Anwesen und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 400 Euro. Im Anschluss entfernten die Täter in unerkannte in unbekannte Richtung.Der Sachschaden beträgt durch das gewaltsame Öffnen des Fensters ca. 1000 .

Zeugen, die zusätzlich sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell